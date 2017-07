Nocturnidad: Sancionarán a salón de eventos por permitir la utilización de pirotecnia en una fiesta

El viernes por la noche, pasadas las 22.00, en el salón de fiestas Raphsodia ubicado en Sarmiento al 2000 se utilizó pirotecnia en el marco de la celebración de un cumpleaños, por lo que personal de Inspección acudió en busca de testigos para labrar la correspondiente infracción.

En San Pedro, rige una norma que prohíbe “la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o minorista, y el uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste de venta libre o no, y/o fabricación autorizada”, y estipula multas que van desde los 3.500 a los 150.000 para quienes no pidan la correspondiente autorización.

Un vecino proporcionó un video del momento, captado en la esquina de Caseros y Sarmiento que desató fuertes discusiones en las redes sociales.

"Se tomaron las medidas que tuvieron que tomar. Estuvo el móvil buscando testigos. La multa la vamos a labrar, aparezcan o no los testigos. Fue un hecho que vio todo el mundo", aclaró el titular del área de Tránsito y Nocturnidad, Luis Caramún.

Además, el local ubicado en Sarmiento y Moisés Novillo continúa violando la ordenanza de uso y ocupación del suelo, conocida como "San Pedro 2000" que impide que en esa zona se establezca un comercio de este tipo. Los dueños habían solicitado al Concejo Deliberante una excepción, que le fue denegada cuando el proyecto fue enviado a archivo.