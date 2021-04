Nocturnidad: hubo fiestas, bailes y reuniones en domicilios, pero “todo hasta las 00.00”

“Vamos a acatar las medidas dictadas por Alberto Fernández y vamos a adaptar las medidas a como veníamos trabajando en el sistema de fases”, dijo el gobernador Axel Kicillof. El viernes por la mañana informaron restricciones, que difundió el Gobierno local, pero por la tarde apareció el suplemento del Boletín Oficial que dejó, para los municipios en Fase 4 y 5, todo como estaba antes de que hable el presidente, con excepción del horario.

Así, en San Pedro, distrito en Fase 4, la restricción fundamental que rige desde el viernes a primera hora es la que establece que los comercios relacionados con la actividad nocturna como bares, restaurantes, salones de fiesta, cines, teatros, espectáculos artísticos, etc., deben cerrar a las 00.00, hora en que se suspende hasta la circulación en la vía pública para no esenciales hasta las 6.00.

Este domingo, tras el comienzo del horario de la restricción, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que conduce Luis Caramún, junto a personal policial, recorrieron los locales comerciales vinculados a la nocturnidad para garantizar el cumplimiento.

Tanto viernes como sábado hubo actividad de bares, restaurantes y también de salones de fiestas para celebraciones, shows musicales y bailes, aunque según informaron desde la Municipalidad “todo hasta las 00.00”. Es decir que si bien se desarrollaron ese tipo de eventos, respetaron el horario dispuesto.

El personal de Inspección y Policía tuvo que asistir a algunos domicilios donde vecinos señalaron que habría reuniones no permitidas, pero no hallaron mayores dificultades. Ese tipo de encuentros, mientras respeten las medidas establecidas, también siguen autorizadas.

Este fin de semana no se registraron, al menos oficialmente, fiestas clandestinas. Es decir que no hubo reuniones sociales numerosas en lugares no habilitados para ese tipo de eventos.