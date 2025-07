Una vecina de la zona reportó: "Hola, buenos días. Me llamo Rocío. Hoy me tocó llevar mí hijo al jardín y así se encuentra lo que es la bajada de la balsa, no se puede transitar y por la Juan Ismael Giménez tampoco. Yo si después se acuerdan de arreglarla, ya que de acá bajo van muchos pequeños a la escuela y jardines".

