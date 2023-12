Sofía reportó: “Quiero hacer un reclamo. Sobre la calle Dr. Rojas no se puede andar por los pozos que hay. No sé si pueden hablar con el intendente de San Pedro para que hagan algo. A los pozos los tapan con tierra y cuando llueve es un desastre y un peligro. Que alguien arregle esa calle porque así no podemos andar. Esquivamos uno y agarramos otro”.