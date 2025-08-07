Vanesa Mardesena, sampedrina de corazón y cantante de tango, quedó eliminada del reality de música La Voz Argentina al competir con una compañera de equipo. El programa fue emitido este miércoles por Telefe.

Mardesena, de 37 años, había logrado pasar a la segunda ronda del programa tras ser elegida en la audición a ciegas por la cantante Soledad Pastorutti y en esta oportunidad el desafío era enfrentarse en Las Batallas a su compañera, Milagros Gerez Amud.

Juntas subieron al “ring” e interpretaron el tema “Tormento de amor” de Marcela Morelo.

Finalmente, tras una deliberación del jurado que incluye, además de Soledad, a los artistas consagrados Lali Espósito, el cantante de cuarteto Luck Ra y el dúo Miranda, la cantante oriunda de Santa Fe decidió quedarse con Amud.

“Gracias familia, amigos, alumnos, vecinos de San Pedro y a todos lo que con mucho respeto me mandan mensajes llenos de amor. Yo no perdí, porque mientras haga emocionar con mi voz a ustedes tengo mi propósito más que logrado”, expresó Vanesa en un posteo que compartió en sus redes sociales.

Mardesena nació en Lomas de Zamora y desde hace tres años reside en San Pedro junto a su familia. Se desempeña como profesora de canto en Buenos Aires y en el Café Teatro Wojtyla.

En abril de este año lanzó su álbum de tango titulado Este Bandoneón, que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

