Una vecina de la zona reportó: "Hola, ojalá puedan ayudarnos. Ya no podemos ni sentarnos en la vereda del olor que larga el zanjón. Las casas del fondo no tienen cloacas y va todo al zanjón y es un asco. Lo que está tapada de esta punta no se puede ni estar sentado afuera. En avenida 3 de Febrero y Sandrini".

