Una vecina escribió un mensaje y dijo: “Quiero hacer un comunicado. No anden por el barrio 2 de abril, no pasen por las calles Manuel Iglesias al 300 400 y 500 ni Liniers al 1200 ni Facundo Quiroga al 1200 porque te roban todo. Te agarran entre 2 y te arruinan. Están como locos los chorros. Y lo mas lindo es que la policía no hace nada; andan caminando por la calle como si nada, tomaron el barrio para ellos. Están todos fichados saben quiénes son porque tienen antecedentes penales. Es una locura esto, me da tristeza. Si te metes la ligás vos porque o te prenden fuego la casa o te muelen a palos”.