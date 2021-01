El reclamo lo envió #158. “Hola, buenas tardes. El viernes nos ocurrió un hecho con mi hermano que tiene discapacidad. Llamamos a una remisería y a un taxi para hacer un viaje hasta la clínica y no lo quisieron llevar. Mi hermano se llama Martín Macelli y es un chico especial. Nos dijeron que no lo podían llevar porque el asiento del acompañante no se corría para atrás. Era un auto grande”.