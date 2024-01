Florencia reportó: "Tengo una beba de un mes a la que no le puedo hacer el dni porque ni el registro civil, ni Anses tienen la máquina/cámara para hacerlo. Por suerte mi beba es sana, pero en caso de necesitar un traslado, ¿cómo hago sin dni? En la obra social me la anotaron sólo provisoriamente por unos días con la partida de nacimiento hasta que lo lleve. ¿Cómo puede ser que no haya en toda la ciudad forma de hacerle el dni a un bebé?".