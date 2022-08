No hay figus del Mundial: “Si no entran los insumos que se precisan para hacer las figuritas, no va a haber”

Dos días después del lanzamiento oficial de las figuritas del Mundial de Fútbol Qatar 2022 los problemas para comprar álbumes y sobres con figus se profundizan en todo el país. San Pedro no está ajena a la situación y en la mayoría de los kioscos la respuesta es la misma: no hay, no se consiguen.

Hubo kiosqueros que comercializaron de a dos sobres por persona para garantizar que la mayor cantidad de fanáticos posible tengan al menos 10 figuritas; en otros, el cupo era de cinco sobres. En uno donde este jueves llegaron álbumes, se agotaron en media hora.

“Ha pasado un fenómeno que en todo el país no lo esperábamos”, dijo este jueves en Radio Cuarentena el histórico distribuidor de diarios y revistas Nino Rampoldi, a cargo de la distribución local.

“No hay forma de poderlo conseguir. Es un fenómeno que tiene muchas, muchas causas”, dijo y explicó que “el Mundial ha despertado mucho interés”. Las figuritas son una marca registrada de la empresa italiana Panini, que tiene la concesión de FIFA desde hace cuatro campeonatos del mundo.

“Acá se junta también nuestro problema que son los insumos de las figuritas, que tienen algún componente importado y entonces no han podido cumplir con la demanda. Es un problema de la macroeconomía”, señaló Rampoldi.

“Este es un negocio internacional que tiene su sede en la Argentina, su fabricante en la Argentina, que no puede cumplir con la demanda y la expectativa que ha creado el Mundial”, analizó.

Al histórico distribuidor de diarios y revistas le llamó la atención que ante la escasez en todo el país hayan aparecido ofertas en el mercado informal, con precios exorbitantes. “Panini tiene su distribuidor oficial en cada ciudad o en cada zona del país, nadie puede cumplir y están apareciendo por Mercadolibre o por algún otro medio”, indicó.

La demanda es tan importante que en un kiosco pasaron el miércoles unas 185 personas en una hora y media preguntando por las figuritas.

En un kiosco, de las cinco de la tarde, en una hora y media entraron 185 personas. “La gente está demandando”, dijo Rampoldi y advirtió: “Si no abren la importación nosotros no podemos dar cumplimiento a la fabricación de las figuritas en la Argentina, si no hay un cambio en los próximos días que puedan entrar los insumos que se precisan para hacer las figuritas, no va a haber figuritas”.

En los últimos mundiales, este fenómeno no había ocurrido, aseguró el distribuidor. “Quedarse con tan poca cantidad con respecto a la demanda de una cosa muy rara o un fenómeno que no ocurría, es la más grande de los últimos años”, sostuvo.

“Yo creo que pasan dos cosas: no se pueden hacer las que son necesarias por lo que estamos hablando con respecto a los insumos y el Seleccionado también ha despertado una ilusión en la gente”, reflexionó.