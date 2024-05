David reportó: “Quería comentarte algo que me parece muy importante, hace rato ocurre y después lamentamos víctimas. Esto fue tipo 8.00 del día domingo en ´Clove´ por el callejón de tierra. Pase y este chico se agarraba del alambrado, minutos después así tirado con la helada. Di aviso en Comisaría, personalmente. No hay controles de inspección a la salida de los lugares que frecuentemente hacen fiestas, chicos caminando por la ruta y banquinas del lado contrario. No sólo es recaudar sacando vehículos. Este gobierno Municipal hace agua donde se lo mire”.



