Durante la tarde de este jueves, un delincuente robó una maceta de la puerta de una vivienda ubicada en Riobamba al 270.

Ads

El insólito hecho ocurrió alrededor de las 14.00 y la dueña de la propiedad expresó su malestar respecto de la situación.

"No es el valor de la planta, sino la actitud", dijo a La Opinión la mujer.

"Tocó el timbre tres veces, como nadie salió, se llevó la maceta. No es la primera vez que me pasa, me las viven robando", explicó con pesar la damnificada.

Ads

Puede interesarte

Ads