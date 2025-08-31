Niños que tiran piedras con gomeras
“Hoy en el Paseo Publico y en calle Combate de Obligado al 900, grupos de chicos con gomeras tirando piedras para todos lados. Alguien que los pare porque van a golpear a alguien. Y si uno los reta, me como una causa por amenazas, como ya me hicieron. ¿Qué esperan, que saquen un ojo a un chico?”, expresó Ricardo.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión