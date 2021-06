Ninguna medida ministerial obliga a hisopar a los detenidos antes de ingresar a las comisarías

La detención de un hombre que posteriormente dio covid positivo, desnudó una grave falencia en los protocolos aplicados en el ámbito de la seguridad porque pone en riesgo a todas las personas que se mueven en torno a una sola causa.

A partir de lo sucedido hace casi dos semanas se generaron varias incógnitas debido a la operatoria existente ante una aprehensión y los pasos habituales que se deben dar más que nada en esta etapa de pandemia.

Consultadas las autoridades del ámbito de la seguridad quedó en claro que no existe medida alguna que obligue a que ante cada traslado a la Comisaría, el aprehendido deba ser hisopado como paso previo a ser alojado en el sector de calabozos.

El único esquema dispuesto y reglamentado es el de la revisación médica al que cada sospechoso debe ser expuesto para descartar lesiones y otras circunstancias del momento antes de quedar preso, pero no incluye un test rápido o PCR.

Evidentemente el esquema sanitario dispuesto para el personal policial es una de las cuentas pendientes que le ha quedado al Ministerio de Seguridad, ya que los funcionarios no fueron incluidos en ningún plan de vacunación, y recién después de un año comenzaron a ser citados, y lo mismo sucede con los detenidos que de no ser por un caso se fuerza mayor no son hisopados.

El caso de Ramón Díaz, es el claro reflejo de lo que sucede hoy en las comisarías, pues si bien no todas han tenido casos como el de la dependencia de nuestra ciudad, tampoco cuentan con un plan preventivo que baje el riesgo entre los trabajadores.

En el caso de Díaz, quien fue detenido en la comisaría por un hecho de violencia de género, generó alerta y preocupación, porque después de ser trasladado por la policía, y presentarse ante el personal de la Defensoría Oficial y Fiscalía, confesó tener síntomas y luego de ser hisopado, dos días después de su detención, arrojó resultado positivo.

De todos modos y a pesar de que se informó de lo sucedido a todos los ámbitos involucrados, no se tomó ninguna medida ante esta inédita situación. El imputado permanece alojado en una celda de la comisaría, sin demasiadas complicaciones en su cuadro, y aguardando cumplir el período de aislamiento para ser dado de alta; de todos modos nada cambiará su situación judicial donde seguramente una vez cumplido los tiempos habituales de la justicia se solicitará la prisión preventiva del acusado.