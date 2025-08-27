Nilda agradece la atención del personal de la Guarida del Hospital
“Soy Nilda Rosell, quiero agradecer al personal de salud de la Guardia de nuestro Hospital, médicos, enfermeras y al camillero Eduardo por haberme cuidado el día sábado. Gracias de corazón”.
