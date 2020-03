Nicolás Schargorodsky y la decisión de la FAY de no elegir a Julio Alsogaray para Tokio 2020: "Para mí es incómodo, quedo en el medio"

Nicolás Schargorodsky es uno de los entrenadores de mayor renombre en la Federación Argentina de Yachting (FAY) y por ello, en su extensa carrera como entrenador, tuvo bajo sus alas timoneles como Cecilia Carranza (medallista de oro con Santiago Lange en la clase nacra 17 en Río de Janeiro 2016), Dante Cittadini y Teresa Romairone en Buenos Aires 2018 donde fueron campeones olímpicos juveniles y, también, Julio Alsogaray al que preparó para Londres 2012.

A fines de 2019 la FAY lo asignó a cargo de laser para que encabece, con un timonel a definir, el proceso a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que tendrán lugar entre el 24 de julio y 9 de agosto. Tras el Mundial de Australia que concluyó el Selectivo y ganó Alsogaray, la entidad presidida por Fernando Velasco sorprendió y eligió a Francisco Guaragna porque, con 23 años, consideró tiene "mayor proyección a futuro" que el sampedrino quien inició un aireado y popular reclamo a través de las redes sociales y medios de comunicación y, legalmente, solicitó un "pedido de reparación" que se le denegó.

En ese marco, Schargorodsky quedó "entre la espada y la pared" por su cercanía que lo une con Alsogaray y su responsabilidad como empleado de la FAY, sobre todo porque no fue él el que dictaminó que debe ir Guaragna a Tokio 2020. En una entrevista con La Opinión, el nacido en San Pedro, que estará en sus terceros juegos, analizó la situación con prudencia y, entre otras frases, dejó en claro que la "edad" no es un condicionante para navegar.

- ¿Cómo analizas lo que ocurrió con Julio Alsogaray?

-Lo que pasó ahí es que había un reglamento que se publicó cómo iba a ser el sistema Selectivo, que todos los deportistas lo aprobaron, y se viajó a Australia (N. de. R.: Mundial de la clase laser) con esa condición. Resultó que ninguno de los deportistas cumplió con el resultado de estar entre los quince primeros entonces se usó esa cláusula de que inicie un proyecto nuevo a Paris 2024.

- ¿Ningún timonel planteó a la FAY que estar entre los mejores países en el Mundial era de suma complejidad?

-El reglamento se hizo en agosto y yo empecé a trabajar en noviembre con los laser, había otro entrenador en esa etapa cuando se hizo el reglamento del Selectivo. No estoy en el detalle al tanto del reglamento, entiendo que todos desde el día que se inscribieron son responsables de leer el reglamento y respetarlo.

- ¿El Selectivo lo arma la FAY sin consultar a los entrenadores?

-Yo como entrenador de la FAY me adato a lo que ellos proponen, trabajo ahí.

-Teniendo en cuenta el resultado del Selectivo, ¿Alsogaray sigue siendo muy superior a los demás?

-Yo viajé a Australia como entrenador de todos los chicos, eran seis. Después no tengo comentario respecto a eso, son sistemas diferentes de Selectivo a los que hay que adaptarse. Yo como entrenador de la federación me adapto a lo que dice el reglamento, no tengo una respuesta a eso.

-Schargorodsky junto a Alsogaray en Londres 2012.

- ¿Cómo sobrellevaste este conflicto que se armó teniendo en cuenta tu cercanía con Alsogaray y, también, tu trabajo en la FAY?

-Para mí es incómodo porque quedo en el medio. Tengo que acatar lo que corresponde a la federación por mi trabajo pero obviamente que tengo una relación con Julio más de amistad que como profesional.

- ¿La FAY te pidió una opinión sobre quién debía ser el representante de laser en Tokio 2020?

-El mismo día que llegué de Australia me pidieron que de un informe que fue oral porque me quería venir a San Pedro después de 25 días. Comenté un informe meramente técnico de cómo había sido el campeonato, de los seis chicos que navegaron.

-Y después te enteraste de la decisión como todos, a través del comunicado

-Sí, la información que tengo es la misma que manejan todos a través de las redes y demás.

- ¿Hablaste con Francisco Guaragna sobre el tema?

-No, nos enfocamos en la preparación. Yo lo conozco, conocía a Julio y a los chicos de Rosario y (Francisco) Renna pero a (Juan Pablo) Cardozo y Guaragna son lo que menos conocía porque son más jóvenes. Ahora, como a cualquiera, le dije que se mantenga al margen de toda esta situación y cuando salga la resolución final empezaremos a entrenar y vemos el entrenamiento, no tiene demasiado sentido mezclar las cosas. Empezamos a entrenar la cabeza.

-Para un joven de 23 años debe ser complicado sobrellevar haber sigo elegido para un juego olímpico pero que estén reclamando su lugar...

-Él sabe lo mismo que sabemos todos. Fue más manejo a través de las redes que lo que se puede lograr. Mi consejo a él fue que se mantenga al margen y que cuando nos den el OK empecemos a entrenar. Creo que hubo una resolución hace poquito que lo confirmaron.

- ¿La edad la vez como un impedimento para navegar?

-No, la edad es igual, es relativo. Si sos físicamente apto, estas entrenando y mantenés una conducta, podes navegar. Cuando sos muy joven te cuesta porque no estas desarrollado físicamente pero cuando sos adulto tenés que mantener una conducta mayor en todo lo que respecta al entrenamiento físico.

-¿Había ocurrido en otra ocasión que quien gana el Selectivo no obtiene la plaza a un certamen?

-Muchas federaciones de hace años lo están haciendo, creo que es Julio lo comentó en una nota de que se tienen en cuenta más los proyectos que los Selectivo. El caso de Dante (Cittadini) fue así: para que llegue al barco con Teresa (Romairone) hubo toda una serie de selecciones y fueron descartando chicos hasta que quedó Dante. Martín Alsogaray también, cuando corrió en sunfish no hubo un Selectivo que le ganó a otro, sino que se lo seleccionó porque era el mejor representante en ese momento. Hay casos, el mayor ejemplo es el de Dante que fue pasando etapas con idea de un proyecto a largo plazo.

-En Tokio 2020, ¿Cómo lo ves a Guaragna?

-Tiene condiciones de viento en las que anda muy bien como fue en el Mundial pasado que terminó 14º y top ten de país. También tiene trabajar un poquito fuerte en otras condiciones de viento. Se lo ve con ganas y con mucha proyección.

- ¿Puede ser el sucesor de Julio Alsogaray?

-No sabría decirte a futuro, es relativo. Julio tuvo unos logros inmensos como salir subcampeón mundial que es muy difícil y sólo había logrado otro argentino que fue Diego Romero, después medallista. Es como todos los deportes, con esfuerzo y dedicación se llega y Julio lo demostró, son años, pero se llega.