Nicolás Gorobsov: "La idea era quedarme en Argentina"

Nicolás Gorobsov debutó el sábado en la Liga Sampedrina (LDS) en el empate de Independencia ante Portela en el juego correspondiente a la la segunda fecha de la zona B del Clausura que organiza la Liga Sampedrina (LDS). En los 90 minutos que estuvo en el campo de juego demostró un nivel superior al resto de los jugadores aunque no pudo imponer la diferencia.

Luego del encuentro dialogó con La Opinión y aseguró que hicieron "un buen partido" pero que no pudieron "marcar". En lo personal dejó en claro que hacía "bastante" que no jugaba un "partido oficial" pero se fue molesto por "conseguir los tres puntos".

El mediocampista también se refirió al campo de juego, muy diferente a lo que está acostumbrado: "Es complicado, no ayuda mucho la cancha pero sabemos que tenemos que jugar contra eso también. Es cuestión de adaptarse para poder ayudar al equipo".

Su llegada al Auriazul sorprendió y el ex Torino de Italia, entre otros, admitió que su idea era "quedarse en Argentina" después de "varios años en Europa". "Había apuntado a algo más alto, no se pudo dar y agradezco a Independencia que me dio la oportunidad de poder venir a jugar acá, de mantenerme y poder ayudar a este plantel".

Por último, se refirió a su futuro aunque sólo piensa en terminar el torneo con el club al que pertenece. "Cuando abra el mercado de pases veré si alguna otra oportunidad pero tampoco está descartada la posibilidad de seguir", cerró.