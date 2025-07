Luego de que un vecino grabara un video parodiando la guerra de Ucrania con Rusia y mostrando el pésimo estado del camino del paraje de Villa Jardín, las redes sociales estallaron con comentarios de los sampedrinos.

Susana dijo: "Horrible, ya no se puede transitar. Dios mío, ojalá que la arreglen. Mis hijos eran chicos y ya estaba hecho un desastre. Años que sigue igual la ruta".

"La banquina está buena, salvo por algunos que hacen cortadas, seguramente para que no les vaya tierra. Lo que fue alguna vez pavimento, está detonado", expresó Hugo.

"Ese tramo lo reventaron del todo cuando desviaron el tránsito para reparar la 191, con la promesa de que lo iban a arreglar una vez finalizado el bacheo. Cosa que hicieron mal, porque los tramos están como antes. O sea: ni chicha ni limonada", contó Marcelo.

Mauricio estuvo de acuerdo y explicó: "Hace años que no se toca ese asfalto, ni en este Gobierno ni en los anteriores. Lo terminaron de reventar cuando hicieron el desvío. Los laburantes que vienen en moto, pónganle un foquito, con la neblina que hay de vez en cuando no se ven".

Jhoanna consideró: "Y la zona de Bajo Puerto, que es uno de los lugares turísticos elegidos por muchos pescadores aficionados, es un verdadero desastre. Las calles están intransitables".

"Después te paran en un control de tránsito y te multan porque el vehículo no está en condiciones. Y no, el espejo que me falta andá a buscarlo a Villa Jardín" ironizó Romina.

Andrés dijo: "Todos nos quejamos de todo. No se puede habilitar nada, todo nos molesta, pero no somos capaces de juntarnos para arreglar la calle o por lo menos intentar hablar con el intendente. Y más de uno de los que habla por acá denuncia a los vecinos por música o alguna fiesta" y Patricia confirmó: "Una vergüenza total".

Marina refirió: "Eso es verdad. Es un lindo lugar para pasear y es triste, porque los pozos que hay parecen cráteres. Pero eso está en toda la ciudad. San Pedro es un desastre".

"Tampoco exageren tanto. No están tan rotos los caminos de Ucrania" se burló José que completó: "Qué ingratos son, el intendente ya lo arregló. Puso tosca en todos los pozos. Los días secos vuela tosca y los de lluvia parece un camino de tierra".

"Un desastre. Ir por ahí para trabajar todos los días es un dolor de cabeza. Antes era lindo pasear, ir hasta el aeroclub. Hoy es imposible. Realmente dejaron que se destruya todo lo lindo que tenía San Pedro", indicó Walter.

Héctor consultó: "En las próximas elecciones, ya saben qué hacer, ¿no?" y Margarita expresó: "Sigan votando mal".

"No hay cubierta ni plásticos que aguanten ese camino. Laburaba por esos lados y me salió más barato dejar el laburo", implicó Celeste.

"Hace 19 años que vivo acá. Dos veces taparon los pozos con brea. Después, siempre con tosca. Nunca, pero nunca, les interesaron las zonas rurales. El camino del aeroclub, si no lo arregla un productor, la máquina de la Municipalidad ni aparece. Esto no es de ahora", concluyó Verónica.