Nerea pide si alguien tiene para donar insulina para su mamá
"Buen día, mi mamá está necesitando insulina Aspártica NovoRapid, si alguien tiene para donar se lo agradeceríamos mucho", escribió Nerea. En caso de querer colaborar, comunicarse al 3329 63-7651.
