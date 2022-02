NeoenSanPedro: Noelia, Lara y Marianela siguen luchando y apoyando a las demás familias

“Queremos comunicar que seguimos ayudando a todas las mamás que están por dar a luz a su bebé o ya lo han hecho.

Luego de nuestra reunión vamos a seguir esperando respuesta por parte del Municipio, ya que aun quedan algunas cosas por confirmar, como tener nuestro lugar para poder ayudar a las familias que lo necesiten. Intentaremos ayudar todo lo que podamos y este a nuestro alcance.

La primer semana de marzo tendremos una reunión más con la Secretaría de Salud, eso nos aseguraron.

Con este comunicado queremos avisar que no duden en comunicarse con nosotras para poder hacer todo lo posible por un traslado o lo que fuera que podamos ayudar. Queremos pedirle a toda la ciudad y alrededores su ayuda para lo que sea: PAÑALES PARA PREMATUROS, PAÑALES PEQUEÑOS, ROPA NENA O NENE, COSAS DE HIGIENE, SERA BIENVENIDO.

Para ayudar a esas mama con sus bebes nosotras estaremos juntando en nuestros domicilios hasta tener nuestro lugar, su colaboración es muy importante ya que ya pudimos ayudar a una mamá que no tenía nada y le brindamos lo que estuvo a nuestro alcance.

Por eso no duden en llamar o comunicarse por redes sociales, todos podemos ayudar.

Saluda atentamente Noelia Valera, Marianela Duarte y Lara Riva.

Seguimos por #UnaNeoenSanPedro #pornuestroguerreros”.

