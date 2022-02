NeoEnSanPedro: Eliel nació con 33 semanas y hoy tiene 9 años

“Mi hijo Eliel nació de 33 semanas y tuvo que ser trasladado de urgencia debido a que sus pulmones aún no habían madurado. En el transcurso del viaje sufrió un paro respiratorio al igual que estando internado en la Clínica del Carmen en Zárate. Gracias a Dios ocurrió un milagro en su vida, los profesionales pudieron salvarlo y hoy es un niño sano de 9 años.



Fueron días de angustia, dolor, miedo… No nos permitían quedarnos en el lugar, por lo tanto a última hora de la noche tenía que irme. Recuerdo que cuando nació apenas pude verlo, pero no pude acariciarlo ya que se encontraba en incubadora, con oxígeno y debía ser trasladado lo antes posible.



Hoy puedo contarlo y decir que mi hijo es todo campeón y gracias a Dios está sano y fuerte. Pero sin duda me sumo a este pedido tan importante y acompaño a todas las familias que están atravesando esta situación”.



