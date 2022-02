NeoEnSanPedro: el Gobierno se reúne con Lara Riva y otras mamás este jueves

Este jueves, el Gobierno recibe en la Municipalidad a Lara Riva, la joven de 17 años que perdió a su beba Cielo, nacida de forma prematura y derivada a Capital Federal, tras impulsar una campaña para pedir servicio de neonatología en San Pedro.

El encuentro, en el que estará presente el secretario de Gobierno Pablo Vlaeminck, había sido adelantado por Noelia Varela, otra de las mamás que acompaña a Riva en su propuesta, en el programa Radio Cuarentena.

Riva, Varela y Marianela Duarte —la mamá que en 2020 pidió entrevistarte con Cecilio Salazar por el tema— participarán de la reunión en la que planean explayarse en su pedido y detallar las acciones que proyectan a futuro, como una marcha con familiares y una “carpeta” de casos para tener un registro en papel de las historias se han compartido en redes sociales.

“Les vamos a proponer lo que queremos lograr. Sabemos que no va a ser de un día para el otro, pero no es imposible. Hoy más que nunca estamos fuertes para decir que vamos a llegar a las últimas consecuencias. Depende lo que nos digan, vamos a hacer una marcha, pero no en protesta, no algo conflictivo. Para que nos acompañen”, detalló Varela el miércoles.