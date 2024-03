Un nene de 2 años fue trasladado al Hospital junto a su madre, una joven de 21, tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Almafuerte y 3 de Febrero este lunes, alrededor de las 13.00.

La moto tipo 110 cc en la que iban la joven madre y el niño chocó con una camioneta Ford Ecosport en esa esquina, por causas que las pericias procurarán establecer.

La moto en la que el nene iba con su mamá.

Testigos aseguraron a La Opinión que ambos vehículos "iban a baja velocidad" cuando se produjo el accidente.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Same 107 trasladó a la Guardia del Hospital a madre e hijo. La joven no sufrió lesiones y el nene acusaba golpes en las piernas, aunque en principio no revestían gravedad.