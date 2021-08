Nelson Suárez Irala aseguró que pagará los sueldos y que la clínica abrirá cuando tenga médicos de Guardia y Terapia

En medio de la medida de fuerza que lleva adelante el personal de la clínica San Pedro por la falta de pago del salario correspondiente al mes de julio, que estaba comprometido primero para el 5 y luego para el 10 del mes en curso y todavía no se hizo efectivo, el nuevo presidente del Directorio, Nelson Suárez Irala, aseguró en Radio Cuarentena que los sueldos serán abonados cuando termine con los trámites de acceso a las cuentas bancarias.

“El pago se va a hacer efectivo y la demora se explicó”, aseguró el nuevo propietario del sanatorio e informó que está en pleno trámite con los bancos para acceder a als cuentas. “Recién ayer tuvimos el del Banco Provincia, que me mandó el blanqueamiento del pin, ya se está haciendo el usuario y contraseña. En el Banco Nación ya se hizo el blanqueo pero todavía no nos mandaron el usuario. Es decir, las cuentas todavía están inactivas”, señaló.

“Yo hice todo en tiempo y forma pero son los tiempos de los bancos”, se excusó Suárez Irala.

El accionista indicó que las cuentas bancarias de la clínica son las mismas que con el anterior directorio y que tiene que hacer depósitos pero “al no tener la cuenta activa, no pudimos”. En ese sentido, aseguró: “No depende de nosotros el pago, yo ya hice las firmas todo. Ayer a la tarde me llegó el blanqueo de pin del Banco Francés. Una vez que se hacen los arreglos s traspasa el dinero y listo”.

Sobre la reapertura de la clínica, que ya lleva casi 40 días cerrada y casi un mes desde que la compraron los nuevos accionistas, explicó que está “lista para abrir” pero que le “está costando conseguir médicos clínicos y terapistas”.

“Todavía no se terminó de conseguir los profesionales. Estamos haciendo entrevistas, curriculum, estamos llamando. Se arregló con un equipo de terapia que van a venir a cubrir se hizo la propuesta todo, pero todavía no se hizo nada. Estuvimos publicando en diferentes lugares”, explicó.

Suárez Irala aseguró que los consultorios para especialidades “ya están cubiertos” y que acordó con el Círculo Médico para la contratación de profesionales para “traumatología, con diagnostico por imagen, obstetricia, tecnología, clínica médic”.

“Es difícil conseguir médicos y no se puede abrir si no tenés profesionales”, dijo el nuevo dueño de la clínica.

El presidente del nuevo Directorio del sanatorio indicó que mantuvo reuniones con PAMI local y que espera información por parte de la conductora local del organismo, Cecilia Vázquez. “Si ella no tendrá respuestas, tendremos que ir un escalón más arriba”, señaló.

La Opinión recorrió la clínica San Pedro este jueves y en el sanatorio el personal dijo que no está en condiciones de reabrir y que hay aparatología que falta o que necesita ser reparada.

Al respecto, Suárez Irala informó que desde la sala de Rayos “se llevaron algunas cosas para reparar a Buenos aires” y que “en la semana estaban los técnico revisando todo lo que es terapia, sala de parto, quirófano, rayos” para ver “lo que hay que cambiar y traer y reparar los aparatos del quirófano”.

“Hay aparatos que ya conseguimos, mesa de anestesia nueva y hay dos mesas de anestesia que ya las llevamos a reparar, al igual que los sillones quirúrgicos”, aseguró.

“En terapia hay un respirador que no funciona lo revisaron y lo arreglaron. Se consiguió monitores y respiradores que se van a llevar antes que abra y estarán en condiciones”, enumeró.

Además, relató que hubo “una mala experiencia” porque “desaparecieron cosas, unos aparatos que nadie sabia donde estaban”, por eso no llevó todavía los elementos que asegura haber adquirido para la clínica San Pedro.

“Yo dije que necesitaba que en 24 horas aparezcan los aparatos, si no iba hacer una denuncia penal y aparecieron a la noche por orden de magia”, dijo el nuevo dueño.

Suárez Irala cargó contra el gremio de Sanidad (ATSA), con quienes tenía que encontrarse de manera virtual en una audiencia este viernes. “Yo no entiendo cómo un sindicato que solamente tiene siete afiliados, es porque todo este tiempo no hicieron bien los deberes. El sindicato pone palos en la rueda, nunca es a favor, entonces no se entiende”, dijo.