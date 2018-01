Nelson Lillo había posteado: "Si me voy en servicio para no volver, quiero que sepan que me voy con orgullo"

Este jueves al mediodía, delincuentes asaltaron a un camión de una distribuidora de Baradero que estaba en el supermercado chino de Rivadavia y Oliveira Cézar. La Policía Local intervino en el hecho y en el intercambio de disparos murieron uno de los ladrones -todavía no identificado- y el efectivo Nelson Lillo, de 25 años.

Lillo había egresado el año pasado en la primera camada de efectivos de la Policía Local y fue destacado por su buen accionar en el acto de entrega de distinciones que tuvo lugar en diciembre en el Salón Dorado de la Municipalidad.

El 17 de febrero del año pasado, cuando recién había comenzado sus labores, dejó un mensaje en el que daba cuentas de que lo que le sucedió este jueves estaba dentro de las posibilidades y riesgos a los que se enfrentaba a diario en su trabajo.

"Si me voy en servicio para no volver, quiero que sepan que me voy con orgullo, peleando contra la realidad que muchos temen y otros ignoran. Para los que me aman, el sacrificio resonará por siempre", posteó el joven asesinado, que fue recordado por sus instructores.