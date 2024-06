La familia de Pablo Daniel Petroni necesita ayuda para hacer frente a la compra de una prótesis ya que tiene fecha de cirugía para el próximo 7 de Julio.

“Vive en el campo, tuvo un accidente y se quebró una rodille”, dijo su hermana a La Opinión.

“Necesita un clavo y una prótesis que salen 790 mil pesos. En el Hospital no hay, no la traen hace rato y no tiene obra social tampoco”, explicó tras enviar una publicación que hicieron en redes sociales para poder recaudar.

“Necesitamos la ayuda del gente, ya que ellos están en el campo, él trabaja de changas y tiene toda la familia que ahora no tienen ayuda”, indicaron y dejaron este alias para poder aportar el dinero: YESO.BUZO.SALA a nombre de Dalma Olmos.