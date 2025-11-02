A poco de cerrarse la etapa preliminar del Pre Federal, Náutico San Pedro continúa sin conocer la victoria. El viernes los sampedrinos recibieron en el “Pepe Geoghegan” a Comunicaciones de Pergamino; tenían la oportunidad de aprovechar la localía y cortar la mala racha pero como sucedió a lo largo del certamen los “Celestes" terminaron cayendo por 77 a 52.

El partido tuvo un trámite equilibrado hasta el inicio del último cuarto donde Náutico llegó a estar arriba en el tanteador pero se clavó en los 50 puntos y Comunicaciones comenzó a remontar el partido hasta lograr una diferencia inalcanzable.

Los goleadores en Náutico fueron Leandro Bordoy, quien anotó 16 puntos, y Rodrigo Bravo que marcó 14.

En la próxima fecha los samperinos visitarán a Argentinos de Pergamino.

