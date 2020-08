Natalia, otra víctima de estafa: le vaciaron la cuenta y sacaron un préstamo por 270 mil pesos

El sábado en Sin Galera, Natalia, relató el calvario que vivió en junio cuando fue víctima de una estafa de parte de una docente jubilada, de nombre Nancy, que le pidió ayuda para cobrar una importante cantidad de dinero.

Como no se trataba de alguien desconocido, Natalia accedió, sin saber que la mujer le enviaría sus datos personales a terceros y que al día siguiente se encontraría con su cuenta sueldo vacía.

"El día 4 y 5 de junio, me pide un favor, solicitándome una cuenta, porque le iban a depositar a ella un seguro de dispacidad de mucho dinero. Accedo, le digo que sí, vamos al banco las dos. Ella recibe un llamado teléfono y a través de ese llamado generamos la famosa clave token", explicó.

El día siguiente, cuando debía cobrar el sueldo, Natalia en el cajero notó que había movimientos que ella no había hecho. Las dos se dirigen al sector de cajas y constantan que ninguna tenía el dinero que le iban a depositar. Natalia relató que Nancy vuelve a hacer una llamada y que las personas con las que se comunicaba le pidieron que buscara a otra persona con tarjeta.

"Entro a hablar con un empleado del banco. Me dice que me realizaron una estafa informática y que esta gente solicitaba un préstamo a mi nombre, que debo pagar en este momento. Ella lo que hizo fue de nexo entre estas personas y yo, porque yo accedo confiada de ella. Ahora lo puedo contar porque en el mes de junio estaba en una situación muy angustiada", detalló Natalia, que durante todo ese mes tuvo que ser "asistida económicamente por sus compañeros".

Aunque hizo la denuncia, todavía no ha tenido respuestas desde Fiscalía, pese a que no es primera vez que denuncian a esta persona por estafas. "Hay varios docentes que me estuvieron llamando, porque les estaban solicitando dinero esta persona. Ella tuvo un problema, se operó, tiene un certificado de discapacidad. Es una docente jubilada", aportó.

Hace dos semanas, otra víctima la denunció en Comisaría. Se trataba de una mujer de 77 años, que se moviliza en sillas de ruedas, que también es docente jubilada y que trabajó con la estafadora en las escuelas 1, 11, 12 y el Centro Educativo de Río Tala.

Luego de sacarle dinero de su sueldo y jubilación en el Banco Provincia, la llevó a al menos tres financieras y tramitó créditos a su nombre: "Yo no estoy en condiciones de pararme porque tengo un ligamento de una rodilla roto. Me llevaba en remis de un lado a otro y cuando íbamos a las financieras yo me quedaba sentada, ella iba al mostrador, pedía todo a mi nombre y me arrastraba a mí para que firme", contó a La Opinión.