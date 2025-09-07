Natali salas extravió su billetera y la está buscando
Natali escribió: "Se extravió riñonera negra con billetera y documentación a nombre de Natali Salas. Ofrezco recompensa a quién la devuelva". En caso de encontrarla, comunicarse al 3415793135.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión