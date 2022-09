Nacional de Selecciones: por agresión a un línea, suspendieron el partido entre Baradero y San Pedro

El plantel que dirige Agustín Díaz ganaba por 2 a 0. La determinación de no continuar con el encuentro la tomó el árbitro a los 35 minutos del segundo tiempo cuando uno de sus líneas recibió una agresión por parte de la parcialidad de Baradero. "Tenemos que empezar con el ejemplo desde ahora, si no lo paramos ahora, no lo paramos más", dijo el árbitro antes de retirarse de la cancha.