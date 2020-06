Murió un obrero de 31 años en Prear

Un obrero de 31 años de Prear falleció hoy alrededor de las 10.00 mientras estaba trabajando en la fábrica en el marco de un accidente laboral con características similares al que en marzo le costó la vida a su compañero Esteban Callejas.

Tal pudo saber La Opinión, el joven, hijo de un jefe de sector de la fábrica Pretensados Argentinos S.A. ubicada sobre la exruta 9 en Río Tala, estaba trabajando en una grúa alquilada que sufrió un desperfecto en el que se le desprendió una bocha del plumín la cual se le cayó sobre su humanidad y le produjo la muerte en el acto.

En el lugar trabaja la Policía Científica que realiza las pericias correspondientes en la zona las cuáles serán remitidas a la Fiscalía Nº 11 de Viviana Ramos sobre la que recayó la investigación del caso. Mientras tanto, la planta quedó inactiva y los compañeros de la víctima volvieron a sus domicilios.

Según explicó el referente de la Uocra local, Horacio Azzoni, la grúa se alquiló a la empresa Transruta hasta tanto se realicen tareas de manteamiento en los puentes grúa de la propia fábrica que le produjeron el deceso a Callejas en marzo. Y agregó: "Tenemos una jornada que venimos muy complicada, perdimos un compañero más. Es muy doloroso, tenemos que exigir exigiéndoles más cosas a la empresa como venimos haciéndolo porque no podemos contar más compañeros muertos. No podemos seguir permitiendo que la empresa los mande a la casa y en 48 horas volver y no saber si vamos a volver a la casa. Quiero que tengan la garantía puedan volver a su casa".

Además, el referente del gremio aseguró que fue "una negligencia del gruista" que es puesto por la misma firma la cual se contrató para trabajar: "Todavía no sabemos exactamente como ocurrió el accidente porque están los peritos, no podemos seguir con las mentiras que nos hace Prear. Pedimos grúas contratadas hasta que se hagan las tareas de mantenimiento en los puentes grúa para que no pase lo que pasó con Esteban".

Por último, señaló que Transruta es "una empresa de mucha experiencia" y de las "más grandes de Argentina" pero que "no puede mandar a una persona que nunca manejó una grúa porque hoy contamos un compañero muerto".