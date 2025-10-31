A la edad de 75 años falleció Jorge Luis Truyols, una gloria del fútbol del Club Atlético Mitre de los años 70.

Ads

Debutó muy joven en primera, con solo 17 años, y a lo largo de los años desde la defensa (siempre jugó de 2) compartió reconocidos equipos que integraron Egidio “Yiyo” Fuertes, Eduardo Mattig, Mario Arce y “Pacú” Novaro, entre otros.

También incursionó, pero por poco tiempo, en La Esperanza, y supo integrar algunos seleccionados sampedrinos.

Ads

Su figura y prestancia en el campo de juego llevó a que lo llamarán el “mariscal”. Para el barrio, siempre fue el “mallorquín” por sus ancestros, además de haber sido una persona reconocida por amabilidad y bonanza.

Fuera del deporte, también desde joven fue chapista en la antigua concesionaria Ford de Amatriain, de Mitre y Colón, y después junto a Pedro y Enrique Baca.

Ads

Hasta hace algo más de cinco años se caracterizó por la calidad de las pizzas que elaboraba primero en el local de Belgrano 930 y luego con un emprendimiento familiar junto a Graciela, su esposa.

Puede interesarte