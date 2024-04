La orden de compra de 10 mil pesos de Forrajería El Gringo fue para Agustina Noat y su perro Tino.

Quedan muchos regalos por entregar en Sin Galera para su nueva sección “Mundo Mascota”.

La ganadora pasó por Lucio Mansilla 302: "Elegimos alimento. Muchísimas gracias por el premio", dijo, y nos envió esta foto:

“Tino llegó a mi vida hace 5 años y es mi fiel compañero de la vida. Estudio en Rosario y me acompaña todas las semanas, firme al lado mío. Cuando quiere atención, simplemente se para arriba de mis hojas y no me deja seguir más. Fan y eterno amor por su pelota, le tiene miedo a las plumas, y como todo chiquitín es muy valiente y guardián.”