El Mundial del Turismo Rural nuevamente se desarrollará en noviembre, organizado por Puebleando.arg, una comunidad digital dedicada a promover los pueblos y rincones ocultos del turismo rural en la Argentina.

El evento comenzará este 4 de noviembre. Son 64 los sitios bonaerenses preseleccionados, que se enfrentarán en duelos eliminatorios, en los que el público votará para definir cuál es el mejor a través de su cuenta en Instagram @puebleando.arg

En el rubro “Municipalidades”, el Palacio de Pellegrini 150 competirá junto a Pellegrini, Adolfo Gonzáles Chaves y Bahía Blanca.

También surge el Castillo de Obligado, en el rubro “Castillos y palacios cerrados al público”, que estará a elección de los lectores junto al Palacio Huetel (25 de Mayo), el Castillo Naveira (Luján) y el Castillo Tornquist (Tornquist).

En la 1ª edición, realizada en 2024, la Laguna de Puan se consagró en una reñida final ante el Bosque Encantado de General Belgrano.

En esta oportunidad, los atractivos que estarán participando pertenecen a 62 localidades y 49 municipios, distribuidos en 23 categorías.

El certamen se disputará durante todo el mes de noviembre. La primera fase se llevará a cabo entre el martes 4 al viernes 7, seguida de la segunda ronda entre el martes 11 y el viernes 14. Los octavos de final se disputarán el martes 18 y el miércoles 19; los cuartos de final el jueves 20 y el viernes 21; las semifinales el martes 25 y miércoles 26; el duelo por el 3° puesto el jueves 27; y la gran final tendrá lugar entre el sábado 29 y el domingo 30.

Las 64 atracciones seleccionadas para competir:

*Iglesias de pueblos: Nuestra Señora de Luján y San Bautista (Cacharí, Azul), Sagrado Corazón de Jesús (San Mayol, Tres Arroyos), Nuestra Señora del Carmen (López Lecube – Puan) y Santa Lucía (Sierra Chica, Olavarría).

*Pueblos con playa: Marisol (Coronel Dorrego) y Reta (Tres Arroyos).

*Balneario Municipales: Arrecifes y General La Madrid.

*Bosques: Bosque Encantado (General Belgrano) y Bosque Energético (Miramar – General Alvarado).

*Atractivos naturales: Cascada La Escondida y Cueva del Tigre (Coronel Dorrego), Vivero Municipal Eduardo Holmberg (Cazón, Saladillo) y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana).

*Lagunas: Puan, San Miguel del Monte, Gómez (Junín) y Brava (Villa Laguna Brava, Balcarce).

*Castillos y palacios cerrados al público: Palacio Huetel (25 de Mayo), Castillo Rafael Castillo (Ramallo), Castillo Naveira (Luján) y Castillo Tornquist (Tornquist).

*Edificios en ruinas: Palacio Piria (Ensenada), Palacio Sans Souci (Tandil), Antiguo Reformatorio Colonia Gutiérrez (Marcos Paz) y Castillo San Francisco (Egaña, Rauch).

*Pueblos fantasmas: Villa Epecuén (Adolfo Alsina) y San Mauricio (Rivadavia).

*Teatros y Cines: Teatro General Urquiza (Isla Martín García) y Cine Club Colón (La Paz Chica, Roque Pérez).

*Cementerios: Azul y Laprida.

*Municipalidades: Pellegrini, Adolfo Gonzáles Chaves, San Pedro y Bahía Blanca.

*Plazas: Juan Pascual Pringles (Coronel Pringles) y Ernesto Tornquist (Tornquist).

*Iglesias abandonadas: Capilla Eustaquio Aristizábal (Vivoratá, Mar Chiquita) e Iglesia de Larramendy (Pehuajó).