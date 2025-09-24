A fines de agosto de 2025, la conversación futbolera en Argentina se sacudió por un rumor que aseguraba que la Televisión Pública no transmitiría el Mundial 2026. La versión corrió rápido en redes y medios digitales, en un contexto económico que le daba verosimilitud a la supuesta decisión.

La idea de que la selección campeona del mundo no apareciera en la pantalla estatal generó alarma nacional. Plataformas de entretenimiento digital como BC.Game Argentina también reflejaron la conversación de los hinchas, que temían perder una tradición de más de medio siglo.

Sin embargo, al día siguiente, el gobierno desmintió categóricamente la versión y confirmó que la transmisión seguirá vigente.

El rumor que encendió la polémica

El 27 de agosto, trascendió que el Ejecutivo había decidido no comprar los derechos de transmisión —valorados en unos siete millones de dólares— para la TV Pública.

La noticia sugería un quiebre histórico: desde Alemania 1974, cada Mundial fue emitido de manera abierta y gratuita.

El contexto económico del gobierno de Javier Milei, con fuertes recortes, y el antecedente de partidos de Eliminatorias que no fueron televisados por la TV Pública durante el año, hicieron que la historia pareciera creíble para parte del público.

La respuesta oficial

El 28 de agosto, en conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni negó de manera terminante la versión:

“Es falso que la TV Pública no vaya a transmitir el Mundial. Han operado mediáticamente con datos erróneos.”

Adorni enmarcó el rumor como parte de una “campaña de desprestigio” y aclaró que la gestión trabaja en conseguir un acuerdo favorable para el Estado, garantizando acceso gratuito a los partidos de la selección.

Una tradición cultural de 52 años

La reacción intensa no sorprende: para varias generaciones de argentinos, la experiencia del Mundial está ligada a la pantalla estatal. De los goles de Maradona en el 86 a la gloria en Catar 2022, la TV Pública fue escenario y cronista de momentos icónicos.

En Catar, el costo de transmisión rondó los 10 millones de dólares, pero la inversión se recuperó con creces gracias a la venta de publicidad, mostrando que no solo es un evento cultural sino también rentable para el Estado.

Qué esperar de la cobertura de 2026

Aunque la continuidad está asegurada, restan definirse cuántos partidos transmitirá la TV Pública y cómo se repartirá la cobertura con privados. Lo cierto es que los argentinos podrán volver a ver a la selección en la pantalla abierta, manteniendo viva una tradición que trasciende generaciones.

📌 Nota editorial

Este artículo refleja hechos confirmados por medios y voceros oficiales. El acceso a la transmisión del Mundial 2026 por la TV Pública está garantizado, aunque los detalles operativos aún están en negociación.