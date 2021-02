Múltiples reclamos por cloacas tapadas

Horacio contó desde el barrio San Francisco: “Tuvimos un inconveniente con un vecino, que tiene razón en quejarse. Esto no da para más, nadie viene a darle una solución. Se armó una discusión entre vecinos porque ya hablando en criollo nos tapaba la mierda. Salimos afuera que tenemos una cámara y empezamos a sacar el agua, para que baje porque se estaba rebalsando. Las rejillas del baño, el desagüe de la ducha, era un desastre. Mi hija optó por agarrar un balde y destapar, y empezó a tirar agua en la calle para que baje el agua. Necesitamos que alguien venga a solucionar el cruce de calle, porque no podemos estar peléandonos entre nosotros”.

#579 desde Ansaloni y Alvarado: “Vuelvo a escribir, esto ya no da para más. Ayer llamamos todo el día, hoy llamamos toda la mañana y no nos dieron bola. Recién vinieron, miraron y dijieron que están todas vacías. Les dijimos cómo van a estar vacías si todos los vecinos estamos rebalsados y nos respondieron que ya no es problema de ellos, que lo arreglemos como podamos. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo una hija de 2 años y a mi abuela de 87 y así no podemos seguir”.