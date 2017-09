Mujer busca a su pareja de 23 años que salió a trabajar el sábado y no volvió

El martes por la tarde, la pareja sampedrina de 30 años de un joven oriundo de Santa Fe radicó la denuncia porque desde el sábado permanece desaparecido. Franco Ismael Villalba tiene 23 años, convivía hace 6 meses con ella en San Pedro, y trabajaba de seguridad en cumpleaños y eventos esporádicamente.

El sábado a las 19.00, vestido con camisa y pantalón camuflado verde, y borcegos, salió de su casa en el barrio Hermano Indio aduciendo que se iba a trabajar de seguridad en la ciudad de Campana. Llevaba una mochila negra con una muda de ropa, efectivo y sus documentos.

Desde entonces, su pareja no ha podido contactarlo, ni tampoco se ha comunicado con ella por celular. La familia del joven, en Margarita (Santa Fe), tampoco conocen el paradero del muchacho. "Yo estoy en contacto con ellos, pero me dicen que no saben dónde está", contó la denunciante a La Opinión.

El joven le había dicho a su mujer que iba acompañado de un hombre que, tras ser entrevistado por Policía, negó el viaje junto a él hasta Campana por trabajo. Villalba es de contextura física media, de 1,65 m, pelo corto oscuro y ojos marrones. Cualquier información debe remitirse a Policía, que emitió el pedido de paradero este miércoles. Interviene en la búsqueda la UFI N° 5.