Un accidente se produjo el jueves, alrededor de las 7.00, en calle Auli, entre un auto Volkswagen de color negro que impactó en la parte de atrás con una motocicleta 110 que manejaba una mujer.

Tras el siniestro, el conductor del automóvil se bajó rápidamente para socorrer a la motociclista, pero en ese momento ella, apurada por no llegar tarde a su trabajo, le respondió que se encontraba bien y sólo había sido un pequeño golpe.

“Él bajó, reconozco que bajó, me socorrió y me dijo: ́Ay, señora, gracias a Dios que llevaba el casco. No la vi, no sé por qué no la vi´”.