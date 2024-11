Javier reportó: "Una bronca tengo. Me citaron a las 10.30 en la Fiscalía, allá en la calle Saavedra 247 por un accidente que tuve en el 2019, eso es al margen, es relativo. El tema que te citan a tal hora, te mandan cartas de acoso con la policía a tu casa, que si no te presentás te van a ir a buscar con la policía, toda la flauta esa que te mandan siempre. El tema es que me presento en la calle esa donde dicen, donde está la Fiscalía y resulta que la Fiscalía la mudaron. Ahora está acá en Belgrano y Güemes, pero no te mandan un papel para avisarte.

Vos pedís el día de laburo. Ahora voy, me presento y me dicen: ´No, recién estamos en mudanza. Vení otro día´. ¿Cómo voy a ir otro día? Le digo: ´Yo tuve que pedir el día en el trabajo, pierdo plata por ir a cerrar una causa que fue en el 2019 por un accidente de tránsito y ¿vos me estás pidiendo que venga otro día? no, no es problema mío´.

Es una vergüenza lo que hacen con la gente que labura y la que no labura lo mismo. Tienen que notificar, así como te notifican que te tenés que presentar tal día, tal hora, en tal lugar, te tendrían que notificar que cambiaron de lugar. Me parece a mí, ¿no?".