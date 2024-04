Fabiana escribió: “Hola, un reporte ciudadano, aunque me puteen los nenes estos malos. Anoche sobre Crucero General Belgrano y la rotonda de 3 de Febrero estuvieron los descerebrados con las motos haciendo corridas y explosiones hasta las 5 y pico de la madrugada. Se sentía de medio San Pedro esas explosiones. Lamentablemente, ni un móvil que los detenga y mucho menos inspección. De verdad, no aprenden nada. Cuántos jóvenes murieron por hacer pelotudeces en moto, pero parece que no importa. Una tristeza que nazcan con el cráneo vacío porque si hubiese algo ahí no harían esas boludeces una y otra vez. Otra cosa: ¿Inspección sólo está autorizada a trabajar en Mitre y Pellegrini? Sarcasmo obviamente”.



