Motociclista sufrió lesiones leves tras chocar contra un auto en Boulevard Moreno y Ansaloni
El accidente ocurrió durante la tarde del domingo, cuando una motocicleta conducida por un hombre de 53 años impactó contra un automóvil. El conductor del rodado menor fue trasladado al Hospital.
Durante la tarde del domingo, una motocicleta colisionó contra un auto en la intersección de Boulevard Moreno y Ansaloni.
El hecho ocurrió cuando, por motivos que se tratan de establecer, una moto guiada por un hombre de 53 años chocó contra un automóvil.
Producto de la colisión, el motociclista fue trasladado por la ambulancia a la Guardia del Hospital, donde constataron que presentaba lesiones leves.
