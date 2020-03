Motociclista de 15 años trasladado al hospital en grave estado tras accidente en esquina peligrosa

"Fue en 11 de Septiembre, justo donde se mató el otro chico chocaron -me parece que es Alvarado- dos motos uno se lastimó la rodilla y el otro muchacho se lastimó la cabeza. Le salía mucha sangre, vino el 107 y lo llevaron. Se hizo presente la policía porque los inspectores brillaban por su ausencia; llegaron más tarde ya cuando estaban los peritos", dijo una vecina que estuvo en el lugar y este mediodía consultó el motivo por el que esta colisión no había sido reportada en los medios de comunicación.

La mujer, había quedado preocupada por el estado de salud del adolescente que fue derivado a la guardia de emergencias porque había perdido mucha sangre. Sobre el mediodía La Opinión logró confirmar que en aquella esquina que ya se cobró la vida de un joven, anoche se produjo la colisión.

Eran aproximadamente las 21.30 cuando Ramido Sosa de 19 años a bordo de su Honda dio de lleno contra la Gilera azul que guiaba Ignacio Perguentini, de 15 años. El menor que llevó la peor parte por las lesiones sufridas permanecía en la mañana del domingo en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro grave por un traumatismo de cráneo.

"Tiene 15 años y no puedo entender cómo anda la gente y la cantidad de motos que pasan los semáforos en rojo, no se cómo no hay más accidentes graves", dijo un hombre que también estuvo cerca cuando se llevaron al paciente.

La causa está en manos de la Fiscalía de la Dra. Viviana Ramos y por el momento tiene como único imputado al mayor de edad.