Un accidente de tránsito terminó este martes, antes del mediodía, en agresiones verbales y físicas por parte de una motociclista a la conductora de una camioneta.

Ambas mujeres protagonizaron un choque en la esquina de Segundo Sombra y San Martín, en circunstancias que las pericias de las compañías de seguro procurarán establecer, puesto que sólo hubo daños materiales.

No hubo lesionados, informaron autoridades.

Testigos refirieron que tras la colisión, la mujer que manejaba la moto agredió a la de la camioneta, golpeando el vehículo y hasta atacándo físicamente a la otra.

La policía tomó intervención por el accidente, pero como no hubo lesionados no se labraron actuaciones. Por la agresión física no hubo, hasta el momento, denuncia penal.