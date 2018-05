Motochorros lo asaltaron cuando dejó el auto en una cochera

Esta madrugada, motochorros asaltaron a un hombre luego de que dejara su automóvil en una cochera en la que alquila espacio para estacionar. Eran varias personas y estaban armados, según refirió la víctima en diálogo con La Opinión.

Eran alrededor de las 2.30 de la madrugada cuando el hombre llegó al lugar donde guarda su auto. Al frenar en la entrada de la cochea, vio a una chica que estaba en una moto tipo Dax, quien fingió sufrir un desperfecto en su rodado, mientras usaba su teléfono celular.

Tras estacionar su vehículo, el hombre salió de la cochera. "Estaba estaba gente y la chica no estaba más", contó. Mediante intimidación con armas de fuego, le robaron pertenencias. "Estaba solo, gracias a dios, y estoy bien" dijo la víctima y advirtió al resto de la ciudadanía: "Ojo, tengan cuidado".

En San Pedro, la actividad comercial de las cocheras no esá regulada, por lo que no hay obligaciones acerca de condiciones de seguridad. Algunas tienen cámaras, portones eléctricos, sensores y vigilancia nocturna, pero no todas.