Una jubilada fue víctima de un hecho delictivo este domingo, alrededor de las 7.15, afuera del Centro de Jubilados y Pensionados, ubicado en 3 de Febrero al 745.

El hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en la vereda esperando el colectivo para un viaje organizado por el Centro de Jubilados con destino a Las Margaritas, junto a un familiar y un grupo de alrededor de otros 14 jubilados.

En ese momento, dos hombres a bordo de una motocicleta pasaron por la zona varias veces y luego se acercaron a la víctima y le arrebataron la mochila con todas sus pertenencias.

“Yo estaba parada en la vereda con la mochila colgada en un brazo. Pararon, uno de ellos se acercó y me la arrebató. No logré reaccionar”, indicó la víctima a La Opinión.

Por otro lado, la víctima y su familiar consideraron que el robo se podría haber evitado si los citaban más tarde o si las puertas del Centro de Jubilados hubiesen estado abiertas.

“Fuimos citados a las 7.00 y el micro llegó como a las 7.40. Había abuelos con bastón y tuvimos que esperar afuera porque el salón estaba cerrado. Un encargado llegó a buscar unos papeles y nos dijo que él pensaba que el viaje era otro día, por eso no fue a abrirnos”, informaron.

La mujer, que es oriunda de la ciudad de Malvinas Argentinas y se encontraba en San Pedro visitando a una familiar, radicó inmediatamente la denuncia en la Comisaría local.

La mochila robada contenía un celular Motorola, billetera con documentos, tarjetas de crédito y débito, carnet de PAMI y unos lentes recetados.

