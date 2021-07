Motochorros le robaron camino al centro: tenía el sueldo en la cartera

El sábado pasado, alrededor de las 17.30, una mujer que caminaba por la calle junto a su hija de 14 años y su nene de 5 fue víctima del accionar de motochorros que le robaron la cartera en la que llevaba el sueldo.

“Yo había trabajado hasta el sábado, esa semana me había tocado quedarme dos días de corrido, casi no había estado en mi casa con mis hijos, una de 15, otra de 14 y el chiquito de 5”, contó Jésica en Radio Cuarentena.

“Trabajé dos semanas para en dos segundos regalárselos, lamentablemente, y tenemos que decir que estamo agradecidos que no me haya pasado nada, pero lo que más bronca e indignación me dio es que se llevaron toda la plata que tanto sacrificio me costó, tantas horas de laburo, ni alcancé a tocarla, ese mismo día me habían pagado”, relató.

Ese día, Jesica salió con sus hijos con el objetivo de ir al centro a comprar unas cosas para el cumpleaños de su hijo e ir al supermercado. Usualmente no lleva cartera, pero ese día decidió hacerlo. Iban por calle Saavedra y tras cruzar Bottaro, la abordaron los motochorros.

“Llevaba la billetera con mi documento y el del nene, las llaves de mi casa y de mi trabajo, el paff del nene, que lo usa cuando hay mucha humedad, y la plata, alrededor de 18 mil pesos, más o menos”, contó.

“Fue tan rápido, nosotros cruzamos 11 de Septiembre y pasaron al lado nuestro, yo no me di cuenta, pensé que me habían dicho una barbaridad, como una está acostumbrada en la calle a que los hombres te griten cosas, no le di importancia, me pasó por al lado y se ve que no me pudo manotear porque había mucha gente”, contó la víctima.

A los pocos metros, los motochorros reaparecieron y esta vez sí le robaron. Mientras uno se quedó en la moto, el otro bajó y le dijo que le diera la cartera. Al principio, Jésica se negó y retrocedió para evitar el asalto, pero al hacerlo su hija de 14 años se cayó de rodillas y no pudieron huir.

“Entonces lo único que se ocurrió fue tirar la cartera hacia la otra vereda para que no se me venga encima. Había una mujer que salía de la casa, pobre, no sabía que hacer. Fueron segundos, levantaron la cartera y se fueron”, contó.

“Cuando se me viene encima ni siquiera le alcancé a mirar la cara, estaban a cara descubierta, el que manejaba la moto, el que se bajó me miraba a la cara y no me sacaba los ojos de encima, no me dio tiempo a mirar ni lo que llevaban puesto, recuerdo que tenía una campera como de hilo, color crudo”, repasó la víctima.

“No soy de esas personas que sale con toda la plata a ningún lado, pero como hoy en día está todo tan caro y tenía que hacer compras en el supermercado y nunca se sabe lo que gastás en el súper, por eso llevé toda la plata, pero no alcancé a hacer las compras”, agregó.