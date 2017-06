Motochorros le arrebataron la mochila de la escuela a una nena de 12 años que volvía en bicicleta

Sucedió este miércoles cerca de las 19.00 en la interseción de Padre Santana y Colón. La niña volvía en bicicleta de la escuela cuando dos personas a bordo de una moto 110 C. C. la interceptaron y se llevaron su mochila rosada a lunares blancos donde llevaba sus útiles. "Volvió a casa llorando del susto, por suerte no le hicieron nada", contó su hermana y pidió colaboración para recuperar las carpetas del colegio.