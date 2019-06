Motochorros intentaron robarle la mochila a una niña en inmediaciones de la escuela 27

Una alumna de la escuela 27 fue víctima de un intento de robo este martes al mediodía, en inmedaciones de la institución educativa a la que concurre, cuando dos motochorros la abordaron con intenciones de arrebatarle la mochila.

"Dos personas en moto atentaron contra mi hija intentando sacarle la mochila, en los forcejeos uno se cae de la moto y en eso mi hija empieza a gritar y los motochorros se van", contó Florencia, madre de la niña.

"La verdad, es una vergüenza lo que está pasando. ¿Qué les pueden robar a los chicos de la escuela y en pleno mediodía?", se pregutó la mujer.

Por las características de la moto, se trataría de los mismos malvivientes que le robaron la mochila durante la semana pasada a otro de los niños, contó la madre y reclamó: "¿Qué más tiene que pasar? Por favor, pedimos más seguridad".

Hace pocos días ocurrió un hecho similar en una de las calles que rodean a la escuela Nº 27, ubicada en Laprida al 2400. En esa oportunidad, un niño salía de la institución y dos motochorros le arrebataron su mochila con todos sus útiles escolares.

Según la información recabada, desde que ocurrió el primero de los hechos de inseguridad un patrullero permanece en la puerta de acceso a la institución educativa, tanto para el horario de ingreso como para el de salida. Frente a esta nueva situación, los directivos volverían a tomar cartas en el asunto para que se asegure toda la zona.

"Hago esto para que todos los papás estemos atentos, a esa hora muchos chicos salen caminando y en bici y para el lado de la ruta solo salen los que van en auto", expresó con preocupación Florencia.

Este martes, un vecino de la zona se comunicó con La Opinión para advertir que en los horarios de entrada y salida de la escuela 27 hay situaciones de tránsito que pueden ser riesgosas para la comunidad educativa.

"Todos los días veo, en la escuela 27, cómo pasan los camiones a toda velocidad y no hay inspectores, nada. La gente se cruza, no se usa el puente, no hay controles ni nada. La culpa no es de los camioneros, lo que pasa es que no hay ningún tipo de cotrol", señaló el vecino.