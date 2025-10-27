Motochorros asaltaron a una joven y le robaron dinero en efectivo y un celular
El hecho ocurrió el sábado por la noche en la esquina de Rómulo Naón y Rafael Obligado. La víctima regresaba de trabajar cuando fue interceptada por dos delincuentes que le sustrajeron el pago de la semana.
El pasado sábado por la noche, motochorros interceptaron y asaltaron a una joven, que caminaba a su casa luego de finalizar su jornada laboral.
El hecho tuvo lugar en la esquina de Rómulo Naón y Rafael Obligado, cuando dos delincuente abordaron a una mujer y le robaron pertenencias.
En diálogo con La Opinión, allegados a la víctima, indicaron que los ladrones se llevaron el pago de la semana, alrededor de 140 mil pesos, y un celular A32, propiedad de la muchacha.
"La verdad que da bronca, no se puede salir de trabajar y llegar a tu casa sin que te roben", concluyeron con pesar.
