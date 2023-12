Melina reportó: “Necesitamos que el Municipio mande gente a pie a fumigar zanjas y la costanera, como hacían antes porque desde que comenzó la temporada de mosquitos pasó una sola vez la camioneta a una velocidad fuerte y con poco producto para fumigar. No podemos estar tranquilos por más que cortemos el césped de nuestros hogares y muchos tomemos medidas para fumigar nuestros patios, de igual manera no podemos más. Tienen que tomar medidas urgentes, por favor. Ya no sabemos qué más hacer y cada vez es más imposible comprar repelentes o insecticidas, un pomito de repelente en crema de 60 gramos cuesta $ 1600”.